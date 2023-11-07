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ÇTSO Başkanı Başaranhıncal tarafından ilin ekonomisine ve istihdamına yönelik yapılan çalışmaları hakkında sohbet ederek nazik kabulü için Selami Erkoç’a teşekkür etti.

Başaranhıncal; “Kalkınmanın en önemli ayağı vatandaşın ödediği vergilerdir. Ödediğimiz vergilerin bize hizmet olarak döneceği bilinciyle hassas davranmamız gerekmektedir. ÇTSO olarak bu sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi için gayret sarf ediyoruz. Vergi sistemi, bir ülkenin ileriye gitmesi ve vatandaşların refahı açısından son derece önemlidir. Devletin gelir sağlama işlevinin yanında ekonomik ve sosyal amaçların elde edilmesinde verginin büyük yeri vardır” dedi.

Çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Çorum Defterdarlığı Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürü Selami Erkoç, nazik ziyaretleri için TSO Başkanı Başaranhıncal ve Meclis Üyesi Tepençelik’e teşekkür etti.