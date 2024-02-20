Gold Force Sungurlu Barut Fabrikasının hafif silah mühimmatları için barut üretilecek olan ilk etabı devreye alınıyor.

15 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılması planlanan ancak yurt dışı ziyaretleri dolayısıyla ertelenen programın seçimlerden önce yapılması için girişimler devam ediyor.



Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, fabrikanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılması için büyük çaba sarf ediyor. Diğer taraftan Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, fabrikanın açılış için tüm hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas savunma sanayi bölgesi olacak olan bölümünün girişine tabelalar yerleştirilirken, barut fabrikasının da tabelası takıldı.



Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın sayılı fabrikalarından biri olma özelliğinin yanı sıra, ham maddeleri Nitroselüloz ve Nitrogliserinin aynı lokasyonda üretilen dünyanın ilk barut fabrikası unvanına sahip tesiste yıllık 4 bin ton barut üretilecek.

Sungurlu OSB’de 1630 dönüm araziye kurulan Küresel Barut Üretim Tesisi tamamen faaliyete geçtiğinde 2500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. (Haber Merkezi)