Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı hemşerimiz İbrahim Azak, Ahlatcı Holding tarafından Sungurlu’ya kurulan Gold Force Barut Fabrikası’nı ziyaret etti.

Gold Force Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök’ten bilgi alan Hayri Baraçlı ve İbrahim Azak fabrikayı gezdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Tök misafirlerine teşekkür etti.

Editör: UĞUR GÖRKEM