5-6 Ekim 2024 tarihinde yapılan Çorum Barosu Genel Kurulu neticesinde Baro Başkanı olarak seçilen Av. Turan Kalıpcı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve TBB delegeleri, mazbatalarını Çorum Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Çorum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Tahir Avcıbaşı'nın katılımları ile seçim hâkimi Orhan Özdemir'den alarak göreve başladı.

Baro Başkanı Kalıpcı, “Gerçekleştirilen seçimlerin baromuza ve bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK