Ülkenin kaynaklarını yirmi üç yıldır yandaş müteahhitlere aktaran iktidarın yıllardır Anadolu kaplanı Çorum'a üvey evlat muamelesi yapmaya devam ettiğini vurgulayan Mehmet Tahtasız, iktidara seslenerek “Söz kişinin aynasıdır; sözünüzü tutun, Çorumluya ‘Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da Çorum'a hiç gelmez’ türküsü söylemeye devam etmeyin. Hızlı tren de havaalanı da Çorum'un anasının ak sütü kadar helal” diye konuştu.

“SEÇİM BİTİYOR, SÖZLER UNUTULUYOR”

Çorum'a her seçim öncesi sözler verildiğini, seçim bitince verilen sözlerin unutulduğunu dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018-19 ve 2020'de Çorumlulara hızlı tren müjdesi vermiş, ‘Çorum'un hızlı tren için gün saydığını çok iyi biliyorum. Çorum'un bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye kararlıyız, hızlı tren 2023 yılında Çorum'a gelecek. Bu işi bizzat takip ediyorum’ demişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Kırıkkale-Delice-Çorum hızlı tren ihalesinin bu sene yapılacağını defalarca tekrarladı. 12 Eylül’de ilimize gelen AKP Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise ‘Yılın bitmesine üç ay var, biraz zor olabilir’ açıklamasıyla hem Cumhurbaşkanını hem de Bakanı yalanlamış oldu. Sözünüzü yerine getirmek için seksen iki gününüz kaldı.”

Editör: HABER MERKEZİ