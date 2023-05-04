Boyar, yaptığı açıklamada, Çorum sporuna ve badmintona yeni kurulan spor kulüplerinde hizmet vereceğini kaydederken, görev yaptığı süre içerisinde destek olan herkese teşekkür etti.

Boyar’ın açıklaması şöyle: “Bugün itibariyle bünyesinde çalışmaktan gurur ve onur duyduğum, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübündeki görevimden ayrılmış bulunmaktayım.

Çalıştığımız süre boyunca, kulübümüzün prensibi olan ‘Önce ahlâk, sonra spor’ anlayışıyla, tüm ekibimle birlikte ilimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bu süreçte bize tanınan imkânları en iyi, en akılcı ve en doğru şekilde kullanarak gelişimimizi sürdürdük. Bu gelişim süreci boyunca kazandığımız ulusal başarılar sonucunda, Milli Takımlara davet edilen sporcularımızla, ilimizi ve kulübümüzü uluslararası platformlarda temsil ettik ve sayısız madalya kazandırdık. Sporcularımızın sportif başarılarının yanında bir Çorumluya yakışır şekilde, fair-play ruhundan asla taviz vermemeleri spor camiası tarafından daima takdir edildi. Bizim içinde önemli olan buydu. Bu güzellikleri hep beraber yaşadığımız için bizler çok mutluyuz. Bizlere bu imkânları sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz.

Artık Badminton ve spor camiasına yeni kurmuş olduğumuz kulüpler ile hizmet etmeye çalışacağız ve sizlerin de her zaman bizlere destek olacağınıza gönülden inanıyoruz.

En zorda kaldığımız ve destek bulamadığımız anlarda, bizi ve sporcularımızı bünyesine katarak kurumsal bir kulüp anlayışıyla, gerek maddi gerekse manevi olarak bizlere destek olan, başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat’a, değerli dostum, Kulüp Başkanım Nadir Solak’a ve kulübümüzde mesai saati gözetmeden kahrımızı çeken değerli çalışma arkadaşlarıma hem şahsım, hem sporcularım hem de Badminton camiası adına tekrar çok teşekkür ediyorum.”

(Hüseyin AŞKIN)