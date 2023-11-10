Tahmini Okuma Süresi: dakika

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “Her 10 Kasım’da olduğu gibi ruhumuzda yine derin bir üzüntü var ancak kalbimizde de bir o kadar engin bir sevgi… Fikirlerini, dehasını, ilkelerini, devrimlerini, insana, doğaya, hayvana tüm canlılara verdiği değeri, yeri geldiğinde sert ve kararlı bir komutan yeri geldiğinde çocuklar gibi neşeli bir adam olmasını sevdiğimiz, eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının yıldönümünde özlem ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Ceyhan Baran, yayınladığı mesajın devamında şu görüşlere yer verdi: “Sonsuzluğa uğurladığımız tarihten bu yana 85 yıl geçmesine rağmen, yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada büyük izler bırakmasıyla gururlandığımız, bugün bile dünyanın pek çok yerinde heykelleri, resimleri olan, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözüyle kalpleri fetheden, dünya çocuklarına bir bayram armağan eden, tarih sahnesinde hem yaşadığı dönemde hem günümüzde hem de gelecekte tüm dünyanın saygıyla anmayı sürdüreceği çok kıymetli bir lider O.

Ata’mıza teşekkürün ve minnetin en büyük ve önemli ifadesi, onun ilke ve devrimlerini anlamak, sahip çıkmak ve gösterdiği yolda ilerlemekten asla taviz vermemektir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla anıyorum.”