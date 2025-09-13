Çorum Belediyesi ve DSİ işbirliğiyle içmesuyu için önemli bir proje daha hayata geçiyor. “Yenihayat ve Hatap Barajları Su Alma Yapıları” projesinin ihalesi Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılarak sözleşmesi imzalandı.

Şehrin en önemli su kaynakları olan Yenihayat ve Hatap barajlarına kurulacak olan dubalı üstten su alma sistemi sayesinde, su artık her zaman en temiz ve en kaliteli yerden alınacak. Çorum Belediyesi tarafından sunulan proje, 30 milyon 743 bin TL sözleşme bedeli ile hayata geçirilecek.

Bu modern sistem, suyun baraj yüzeyinin yaklaşık 2 metre altından, yani dipteki çamur, yosun ve tortulardan uzakta tutulmasını sağlıyor. Bu sayede şehre ulaşan ham suyun kalitesi artıyor. Kaliteli su, arıtma tesislerinde daha az işlem ve kimyasal kullanımı gerektirdiği için maliyetleri de düşürüyor.

Proje tamamlandığında, Yenihayat ve Hatap barajlarından yıllık yaklaşık 16,5 milyon m3 içme suyu, daha verimli ve kaliteli bir şekilde şehir şebekesine aktarılacak. Küresel iklim değişikliğinin getirdiği su kıtlığı riskine karşı, bu sistem mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak şehrin sürdürülebilirliğine de önemli bir katkıda bulunuyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yenihayat Barajı'ndan yıllık 11,7 milyon m3, Hatap Barajı'ndan yıllık 4,64 milyon m3 içme suyu temin etmemize imkan sağlayacak projenin ihalesinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, bu süreçteki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya’ya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’a, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.