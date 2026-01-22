U18 Ligi A Grubu’nda normal sezonu aynı puanla tamamlayan Sungurlu Belediyespor ile Çorum Anadolu FK arasında oynanması planlanan baraj maçı olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

Bugün Alaca İlçe Sahası’nda oynanması gereken karşılaşma öncesinde ve maç saatinde etkili olan yoğun kar yağışı, sahayı futbol oynamaya elverişsiz hale getirdi. Sahanın zemininde oluşan olumsuz şartlar sonrası karşılaşmanın oynanamayacağına karar verildi.

Maçın orta hakemi Mehmet Tuğluk, yapılan saha incelemesinin ardından müsabakayı tatil etti. Karşılaşmanın ileri bir tarihte yeniden oynanması bekleniyor.

Yetkililerden alınacak karar doğrultusunda baraj maçının yeni tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.