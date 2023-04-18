Bu sezon Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Osmancık Belediyespor ile 1.Amatör Küme’de yenilgisiz şampiyon olan Sungurlu Belediyespor arasında oynanacak olan baraj maçının tarihi, stadyumu ve saati belli oldu. Kritik baraj maçının teknik toplantısı dün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda yapıldı. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Osmancık Belediyespor Başkanı Fatih Ergün, Sungurlu Belediyespor Başkanı Bahri Sezen, Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent, Sungurlu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gözelceoğlu, Sungurlu Belediyespor Teknik Sorumlusu Serhat Gökşen ve Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Spor Bölümü yetkilileri katıldı.

SÜPER KUPA ADI VERİLDİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı iki kulübede baraj maçında başarılar dilerken, bu sezon ilk kez maçın ardından düzenlenecek törenle kazanan takıma kupa vereceklerini söyledi. Başkan Arıcı, ASKF olarak baraj maçının adını a “Süper Kupa” olarak değiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

26 NİSAN’DA ÇORUM ŞEHİR STADYUMU’NDA OYNANACAK

Devam eden toplantıda ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan iki kulüp temsilcilerine maçın oynanacağı tarih konusunda mutabık olmaları gerektiğini söyledi. İki kulübün onayını alan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı maçın 26 Nisan Çarşamba günü Çorum Şehir Stadı’nda saat 16.00’da oynanacağını duyurdu.

TRİBÜNLER BELLİ OLDU

Toplantıda iki takım taraftarlarının oturacağı tribünlerde kura ile belli oldu. Çekilen kura sonunda Osmancık Belediyespor taraftarı maraton tribününde, Sungurlu Belediyespor taraftarı ise Protokol tribünü yanında bulunan VİP A ve B tribünlerinde yer alacağı belirtildi.

(Rıfat KARA)