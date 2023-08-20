Selahattin E. idaresindeki 19 ADD 184 plakalı hafif ticari araç ile Yasin Ş.’nin kullandığı 37 AAB 226 plakalı otomobil, Çorum-Samsun Karayolu Çomar Barajı kavşağında çarpıştı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Aslı E., Erdoğan Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeni ile araç yoğunluğu yaşanan Çorum-Samsun Karayolu’nda trafik ekiplerce kontrollü olarak sağlandı.