Çorum'da Obruk Barajı'nda gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen balık ağlarına el konulurken, kaçak avlanan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Obruk Barajı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, 700 metre kerevit sepeti ağı, 400 metre sahipsiz misina ağı, 200 metre sahipli misina ağı ele geçirildi. Denetimlerde kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Denetimlerimiz, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Muhabir: İHA AJANS