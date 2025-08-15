Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz aylarda semt pazarlarına yaptığı ziyaretler sonrasında sağlanan düzenin son günlerde bozulmaya başladığını ve vatandaş şikâyetlerinin tekrar artış gösterdiğini belirterek, pazarlarda yaşanan olumsuzluklara karşı net konuştu.

Başkan Aşgın, “Hile yapanın pazarlarımızda yeri yok” diyerek işine hile katan esnafa uyarıda bulundu.

ESNAF TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI

Başkan Aşgın, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası ile Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarlar Derneği temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları masaya yatırdı.

Toplantıda özellikle vatandaşları yanıltan uygulamalara karşı ortak hareket etme kararı alındığı açıklandı.

“BU, SON UYARIMIZ”

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Aşgın, Çorum’daki esnafın büyük bir kısmının işini dürüstlükle yaptığını vurgulayarak, “Dürüstçe çalışan esnafımız başımızın tacıdır ve her zaman onların yanındayız. Ancak azınlıkta da olsa vatandaşın güvenini kötüye kullananlara karşı artık çok daha kararlıyız. Bu, onlar için son uyarımızdır. Kim olursa olsun, halkı aldatanların pazarlarımızda yeri olmayacak. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Bu sorun Çorum’da tarihe karışacak” dedi.