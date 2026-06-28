Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da İstanbul’da yürütülen transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Trabzonspor’un eski golcüsü Simon Banza ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi.

2024-2025 Sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı 37 maçta 22 gol-7 asistlik skor performansı sergileyerek dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında geçen sezonu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira’da kiralık geçirdi. Bonservisi Portekiz ekibi Braga’da olan Banza’nın Arca Çorum FK’ya da kiralanması beklenirken, deneyimli futbolcunun bugün İstanbul’da Arca Çorum FK transfer komitesi ile bir araya geleceği bilgisine ulaşıldı.

29 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü, geçen sezon Al-Jazira’da tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 1.421 dakika süre aldı. Bu maçlarda 9 gol atan Banza, 1 de asist yaptı.

Banza’nın, görüşmeden sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.