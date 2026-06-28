Arca Çorum FK’nın, Iraklı sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkerim ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Irak basını, 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun Arca Çorum FK’le anlaştığını yazarken, çok sayıda Iraklı sporseverin Arca Çorum FK’nın sosyal medya hesaplarını takibe alması dikkat çekti.
2022-2023 sezondan beri Irak’ın Al-Zawaraa SC takımında top koşturan Hasan Abdulkerim geçen sezon tüm kulvarlarda 38 resmi maçta 2.825 dakika süre alırken, 13 gol-8 asistlik skor performansı sergiledi.
Deneyimli futbolcu, Irak Milli Takımının formasını da 21 maçta giyerken, 1 gol atıp 2 asist yaptı.
Muhabir: Haber Merkezi