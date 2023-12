Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı kullanımının artık vazgeçilmez hale geldiğini hatırlatarak, “BKM verilerine göre ülkemizde 114 milyonun üzerinde kredi kartı ve 186 milyonun üzerinde banka kartı kullanılıyor. Vatandaşlara neredeyse kişi başı 3 adet kart düşüyor. Ancak yeni ekonomi politikasıyla birlikte kredi kartları faizlerinin yükseltilmesi ve taksitlendirmeye yönelik sınırlamalar ile vatandaşın alışveriş yapması zorlaştı. Vatandaş taksit sayısı az olduğu için istediği ürünü almakta sıkıntı yaşarken mağazaların anlaşmalı olduğu bankaya göre taksit sayısı da değişkenlik gösteriyor. Bu da piyasada durgunluk yaşanmasına neden oluyor” dedi.

“ARTAN MALİYETLER ESNAFIN KAZANCINI AŞMAYA BAŞLADI”

Maliyetleri her geçen gün artan esnafın yüksek komisyon oranları nedeniyle zorlandığına dikkati çeken Palandöken, “Enflasyonun yükselip banka faizlerinin artması vatandaşa yansıdı. Kredi kartı alışkanlıkları kolaylık sağladı ama artan maliyetler hem esnafı hem de nihai tüketici olan kart kullananları mağdur eder hale geldi. Kredi kartı faizleri yüzde 4’ü aşınca vatandaş sıkıntıya girdi. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Neredeyse 600-700 bin kişi artık kredi kartı borcunu ödeyemez hale geldi. İş yerlerinde veresiye defterlerine dönüş olsa da kredi kartı kolaylığı her alanda yaygınlaştı. Bir taraftan kredi kartlarıyla ödeme yapılırken kullanılan POS cihazlarının da maliyeti arttı. POS cihazlarının işletim giderleri, komisyon oranları ve 45 günü aşan geri ödeme süreleri nedeniyle maliyetler esnafın kazancını aşmaya başladı. Dolayısıyla vatandaş da esnaf da mağdur konumda. Mutlu olan kesim kalmadı” diye konuştu.

“KOMİSYON ORANLARINA TAVAN UYGULAMASI GETİRİLMELİ”

Komisyon oranlarına tavan uygulamasının getirilmesi talebinde bulunan Palandöken, “Komisyon oranlarına taban-tavan sınırı getirilmeli yoksa mağduriyet daha da artacak. Faizlerin bu tür yükselmesinin bedeli emtiaya, maliyete ve işçilik giderlerine yansıyor. Dolayısıyla piyasada bir daralma da zaten söz konusu. Nakit yok. Kamu ve özel bankalar artık elini taşın altına koysun. Neticede insanlar kartlardan vazgeçemeyecek olması bu paraların da bankalara geri döneceğine yönelik önemli bir güvence. Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve Maliye Bakanlığı’nın bu konu için bir yol geliştirmesi lazım yoksa piyasadaki bu darlık daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Komisyon oranlarının belirli oranın üstüne çıkmama talimatının verilme zamanı geldi” şeklinde konuştu.