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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, yarın 8.hafta maçında, Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlı takım, zorlu deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Bu sezon deplasmanda daha başaralı sonuçlar alan Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta Bodrum FK'ya 2-1 yenilerek ilk kez bir deplasmandan puansız dönerken, yarın Bandırma'da yara sarmaya çalışacak. Kırmızı-siyahlı takım, bugün sabah havayolu ile İstanbul'a, oradan da karayolu ile Bandırma'ya geçerken, sakatlıkları bulunan Sadık Arda Yılmaztürk ve Berkay Can Değirmencioğlu'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Nalepa kadroda yer almıyorlar.

Ligin iddialı takımlarından Bandırmaspor da Çorum FK karşısında galibiyet hedefliyor. Balıkesir temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Levent Ayçiçek takımdaki yerini alamayacak.

15 puanlı 2.sıradaki Bandırmaspor'la 12 puanlı 6.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında, bugün Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak maçı Tekirdağ bölgesi A klasman hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek. Saat 13.30'da başlayacak maçta Mehmet Ali Özer'in yardımcılıklarını Sakarya bölgesinden Suat Güz ve Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. İzmir bölgesinden Ferhan Kestanlıoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.



