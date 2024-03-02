İki takım ilk kez 2017-2018 Sezonunun Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda eşleşti. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda, 19 Eylül 2017’de oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 1-0 kazanarak adını 4.tura yazdırdı.

Bu sezon da Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip olan iki takım, 8.haftada, yine Bandırma’da karşı karşıya geldi. 7 Ekim 2023’te, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan maçta taraftar gol bulamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Yarınki karşılaşma, iki takım arasında Çorum’da oynanan ilk maç olarak da kayıtlara geçecek.