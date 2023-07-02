Kumbaba köyü sakinlerinden Ramazan Bikiz adlı çiftçi, kendisine ait buğday tarlasında hasat yaptıktan sonra tarlada kalan sapları saman yapmak için sap makinesi kiraladı. Sungurlu'dan gelen sap makinesi tarlada çalışmaya başladıktan kısa süre sonra makineden alevler yükselmeye başladı. Çıkan yangın kısa sürede tarlaya sıçrayarak büyümeye başladı. Köylüler yangını kendi imkanları ile söndüremeyince Osmancık Belediyesi'ni arayarak yardım istediler. Kısa sürede köye gelen belediyeye ait itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.

Sap makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlenen yangında makine ile toplanan saman balyaları ve tarladaki anızlar yanarak zarar gördü.