Olay Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet ettiği 3 katlı binanın çatısında kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Emin Tokmak’ın kızı Erdal ve Serkan Tokmak’ın kız kardeşleri Zeynep Kübra Tokmak bugün Alaca Killik Köyü’nde toprağa verildi.