Arca Çorum FK ile Sipay Bordum FK arasında oynanacak olan Play-Off 2.Tur rövanş maçı öncesi Arca Çorum Futbol Kulübü'nden “Savaş Balçık’tan takıma tam destek” başlıklı bir açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde;

“Trendyol 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçı Sipay Bodrum FK karşılaşmasında takımını ve şehrinin takımını yalnız bırakmayan, tribündeki duruşu ve verdiği destekle camiaya güç veren Kulüp Sahibi Sayın Savaş Balçık, karşılaşma boyunca Arca Çorum FK’nın yanında yer aldı.

Kulübün hedeflerine olan inancı, şehrin takımına gösterdiği sahiplenici yaklaşım ve her şartta ortaya koyduğu destek; camia içerisinde birlik ve beraberlik duygusunu daha da güçlendirdi. Arca Çorum FK’nın bugün geldiği noktada gösterilen bu aidiyet ve mücadele ruhu, şehirle bütünleşen bir yapının en önemli göstergelerinden biri olmaya devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı camia, şehrin ortak değeri olan Arca Çorum FK’yı daha güçlü yarınlara taşımak adına aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam ediyor.”