Biten sezonda 1.Amatör Küme'de yenilgisiz şampiyon olan Sungurlu Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Osmancık Beldiyespor bugün kozlarını paylaşacak. Kazanan takım yeni sezonda Çorum'u BAL'da temsil edecek. Ankara bölgesi hakemlerinden Utku Doğan'ın düdük çalacağı bu kritik karşılaşma saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Sungurlulu taraftarlar protokol tribünü yanında bulunan VİP A ve B tribününden takip ederken, Osmancıklı taraftarlar ise maraton tribününde maçı izleyecekler.

(Rıfat KARA)