ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan Antalya 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda, Sungurlu merkezli Baktat ve Suntat markaları güçlü biçimde yerini aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Sanayici ve İş İnsanlar Derneği, Tanıtım Vakfı başta olmak üzere Antalya’nın çok sayıda önemli kamu ve özel sektör kuruluşunun iştiraki olan ANFAŞ’ta 28 Ocak Salı günü açılan fuar, yarın sona erecek.

Baktat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Baklan

Baklan kardeşlerin uluslararası birer marka haline getirdikleri Baktat ve Suntat, bu fuarda ürünlerini sektörün uluslararası firmalarına sunuyor. Grubun, Sungurlu’da bakliyat tesisleri, Gemlik, Aksihar ve Turgutlu’da da konserve ve diğer gıda üretim tesisleri bulunuyor.

Baktat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Baklan, 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda bizzat bulunuyor ve özellikle yurt dışından konuklarla temasları sürdürüyor.

Antalya 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda Baktat ve Suntat standı…

Baktat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Baklan ve Baktat Bakliyat Genel Müdürü Ali Erdoğan…

Baklan Grup standında konuk ağırlama ve iş görüşmeleri…