Market market gezme dönemi kapanıyor. Zincir marketlerde satılan yaklaşık 50 bin ürünün fiyatı, tek bir dijital platformda bir araya getirildi.

EN UYGUN FİYAT VE EN YAKIN MARKETLER TEK UYGULAMADA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK imzası taşıyan “Market Fiyatı” uygulamasının Google Play ve App Store’da yayında olduğunu duyurdu.

Bakan Kacır Market Fiyatı uygulamasını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımında, "TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da.

Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

BİRÇOK ÜRÜN FİYATI ANLIK OLARAK YER ALIYOR

Uygulama üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabiliyor.