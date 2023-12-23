Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şamlıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda mesleki eğitimle ilgili toplantıya katıldıktan sonra Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum’a geçtiğimiz aylarda atanarak göreve başlayan Doç. Dr. Dağlı’ya başarı dileklerini ileten Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, özellikle Bakanlığın eğitim alanında yaptığı bazı çalışmalarla ilgili de bilgi sundu.

Nazik ziyareti için Bakan Şamlıoğlu’na teşekkür eden Vali Dağlı da görevinde başarı dileklerini iletti.