Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Çorum ziyaretinde şehir adına önemli kararlar alındı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talepleri Bakanlık nezdinde karşılık bulurken, kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok projede bakanlık desteği ile somut adımlar atılıyor.

Kale ve Mimarsinan'da uzlaşma görüşmeleri başlıyor

Çorum’un gündeminde olan Kale Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde önemli bir aşamaya geçiliyor. TOKİ tarafından yürütülecek kentsel dönüşüm için, vatandaşlarla uzlaşma görüşmelerinin 11 Mayıs’ta başlayacağı açıklandı.

Mimarsinan Mahallesi 1. etapta ise borçlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sürecin hızla başlayacağı, uzlaşma görüşmelerinin tarihinin de yakın zamanda netleşeceği bildirildi.

Çimento Arazisi İçin Süreç Netleşti

Şehir adına büyük önem taşıyan bir diğer gelişme ise eski Çimento Fabrikası arazisine yapılacak proje oldu. Emlak Konut tarafından 27 bin 600 metrekare alanda inşa edilecek ticaret ve konut projesinin ihalesinin Nisan ayı sonu itibariyle yapılacağı ifade edildi.

Çöplü Arastası’na 100 milyonluk destek

Çöplü Sokak Sağlıklaştırma Projesi için Bakanlık tarafından 50 milyon TL hibe ve 50 milyon TL kredi desteği sağlanacak. Ayrıca Kale bedenleri 2. Etap Projesi için 20 milyon TL ilave hibe verileceği açıklandı.

Temizlik ve sıfır atık yatırımına destek

Başkan Aşgın’ın talepleri arasında yer alan, şehrin çevre altyapısını güçlendirecek yatırımlara da Bakan Kurum destek sözü verdi. 1 adet çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı, 300 adet konteyner, Sıfır Atık Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 10 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

100.Yıl Millet Bahçesi içerisine Çorum Belediyesi tarafından yapılması planlanan Teras Bahçe ve Yeraltı Otoparkı projesi de bakanlık desteği ile hayata geçecek.

Başkan Aşgın’dan Bakan Kurum’a Teşekkür

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un geleceği için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını vurguladı:

“Şehrimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini Sayın Bakanımıza detaylı şekilde ilettik. Taleplerimize son derece olumlu yaklaştılar. Kentsel dönüşümden çevre yatırımlarına, sosyal yaşam alanlarından ulaşıma kadar birçok başlıkta önemli destekler aldık. Çorum’umuzu daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz aşkla çalışıyoruz.”

Başkan Aşgın, sağlanan destekler ve gösterilen yakın ilgiden dolayı Bakan Murat Kurum’a teşekkür ederek, iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.