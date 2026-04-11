Çorum merkeze bağlı Kızılkır Köyü nüfusuna kayıtlı Arap Ali Şahan, son yolculuğuna uğurlandı.

Niyazi Şahan, Hüseyin Şahan, Mustafa Şahan, Hüsnüye Güler, Sırma Şahan ve Yasemin Şahan’ın babaları Arap Ali Şahan rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kızılkır Köyü’nde toprağa verildi. Cenazeye CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

