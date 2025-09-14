Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun’da katıldığı toplantıda, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunu iddiayla söylüyorum. Ama teknolojisini aynı zaman da bilimini üreteceğiz. Yeni şeyler söyleyeceğiz dünyaya. Biz buna gücümüz yeten, irademizi ortaya koyan bir iktidarız" dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, Samsun’da düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programına katıldı. Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biliyoruz ki bir hayatın başlangıcı var, sonu var. Dünya geçici. Ama biliyoruz ki bu millet bu topraklarda kalıcı. Herkes de bunu bilmesi lazım. Bugün savunma sanayisinde birçok başarı elde etmiş bir toplumuz. Daha da edeceğiz, daha da üreteceğiz. Sağlıkta da aynı şekilde daha da üreteceğiz, yeni şeyler yapacağız. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunu iddiayla söylüyorum. Ama teknolojisini aynı zaman da bilimini üreteceğiz. Yeni şeyler söyleyeceğiz dünyaya. Biz buna gücümüz yeten, irademizi ortaya koyan bir iktidarız. Onun için Samsun'da da şehir hastanesiyle, yeni hastaneleriyle sağlık hizmeti en iyi şekilde sunacak. Ama şunu unutmayın, ne yaparsanız yapın, insanlar şunu bilsinler ki biz bu vatan için, bu millet için gecemizi gündüzümüze kattık, çalışıyoruz. Onun için de Türkiye'nin Yüzyılı olması için Türkiye'nin dünyada etkin güç olması için yeniden medeniyetimizin iyilik ve barış medeniyetimizin hakim olması için çalışıyoruz. Tabii ki buna engel olmak isteyenler bununla mücadele edip de bizi birbirimize düşürmeye çalışacaklar var, olacaktır. Bu 1071’de de vardı. 1453’te de vardı. 1919’da da vardı. Ama bu millet hepsinin üzerinden geçti. Hepsinin üstünden geldi. Şimdi de Sayın Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunu başaracağız. Bu medeniyetimizi yine dünyada hakim medeniyet haline getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz daha evvel olması için daha çabuk gerçekleşmesi için çabalıyoruz. Ben bundan eminim. Gelecek nesillerimiz, gençlerimiz bunu başaracaklardır. Ama biz başlangıcını yaptık. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Onlara daha iyi ülke, daha iyi gelişmiş ülke herkese barış, huzur getiren bir millet olarak onların yolunu açacağız" diye konuştu.

"BİZLER SADECE KENDİ VEBALİMİZİ DEĞİL GELECEKTEKİ ÇOCUKLARIMIZIN DA VEBALİNİ TAŞIYORUZ"

Sadece kendi veballerini değil gelecek nesillerin de veballerini düşünerek ona göre hareket ettiklerinin altını çizen Bakan Kemal Memişoğlu, "Siyaseti millete hizmet etmenin, Allah rızasını kazanmanın en kısa yolu, en kolay yolu olarak görüyoruz. Onun için gelip geçici olan bu dünya hayatında hoş seda bırakıp bu millete nasıl daha çok hizmet ederiz bu milletin daha iyi yaşaması, daha mutlu olması için nasıl çabalarız, ne yaparız diye dertlenen insanlarız. Esasında bu dava 954 yıllık dava. Bu topraklar 1071 yılından itibaren Türk milletinin, bu medeniyetin toprakları. Bunu 1919’da buraya ilk adımını atarak ispatlayan ve bu topraklardan hiç çıkmayacağımızın göstergesi olan İstiklal Mücadelemizle gösterdik. Bu topraklarda bir ve birlikte hareket etmemiz lazım. Çok çalışmamız, üretmemiz lazım. Bizler şu iddianın peşindeyiz artık. 'Dünya beşten büyüktür' iddiasının peşindeyiz. O iddia nedir? O iddia baktığınız zaman maalesef insanları sömürerek, insanları kardeşleri birbirine kırdırarak hatta 60 bin insanı katlederek çoluk çocuk demeden açlığa terk ederek onları katlederek kendisine çıkar elde eden maalesef kötü bir kapitalist sömürgeci bir medeniyet hakim. Bunu değiştirmenin yolu bizler iyilik tarafı olarak bir arada çalışıp çok daha üretip koşmamız gerekiyor. Bu iddia budur esasında. Bu iddia dünya beşten büyüktür iddiası bizim artık bu düzenin değişmesi gerektiğinin söylemidir. Onun için bugünkü nesil bugünkü bizler sadece kendi vebalimizi değil gelecekteki çocuklarımızın da vebalini taşıyoruz. Ayrıştırıcı taraflarımızı değil birleştirici taraflarımızı ve birbirimizin açıklarını kapatacak, birbirimize sarılacak, birlikte hareket edecek zamandır. Bugün kişisel menfaatlerin değil ülkenin ve milletin menfaatlerinin ön tarafta tutulacağı yeniden ayağa kalkacak bu medeniyetin öncüleri olarak bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Onun için biz buradayız. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız gece-gündüz çalışıyor. Onun için bizler gece-gündüz çalışıyoruz. Onun için biz koşuyoruz. Biz millete hizmet için koşuyoruz. Biz Allah rızası için koşuyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZLER BİRBİRİNİ DAVA EDEN DEĞİL, GÖNÜL BİRLİĞİ OLAN BİR PARTİYİZ"

Ayrıştırıcı değil birleştirici bir parti olduklarına da dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bu ülkede artık koşanların kazandığı, tutanların kaybettiği bir zaman yaşıyoruz. Onun için iftiradan, yalandan, dolandan birbirinizle uğraşmaktan değil, biz bu milleti yerinden ayağa kaldırmakla uğraşıyoruz. Onun için buradayız. Biz kavganın değil barışın birbiriyle uğraşan değil birbirinin kuyusunu kazan değil birbirine sarılarak bir yere ulaşmak o yerde bu medeniyetin yerine ayağa kalkması olduğunu bilen bir davanın insanıyız. Bugün Samsun'dayız. Yarın Adana'dayız. Öteki gün Tekirdağ'dayız. Bu vatanın her bir toprağında AK Parti neferleri Türkiye'yi, gelecek Türkiye'nin Yüzyılı'nı başarmak ve o vizyonu gerçekleştirmek için görevli. Bizler kavganın değil, birbirini hataya sürükleyenin değil, birbirini dava edenlerin değil birbirine sarılan gönül birliği olan bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

Muhabir: İHA AJANS