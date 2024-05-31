Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) üyesi ülkelerin hükümet, işçi ve işveren temsilerinin katılımıyla düzenlenen 112’nci Uluslararası Çalışma Konferansı (UÇK) katılacak. İsviçre’nin Cenevre kentinde, 4 ile 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferansta Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü tarafından, bu yıl Konferans çerçevesinde yayınlanan ‘yenilenmiş bir toplumsal sözleşme’ raporu ile sosyal adaletin sağlanması konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’nin gerçekleştirdiği çalışmaları aktaracak.

Konferansta, Filistin konusunda düzenlenecek özel oturumda da hitap edecek Işıkhan, burada İsrail’in süregelen işgal ve saldırıları sonucu Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve bu trajedinin sona erdirilmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin attığı kapsayıcı adımları ele alacak.

Aynı gün, içerisinde İsviçre’de bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülen Bakan Işıkhan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.

112’nci Uluslararası Çalışma Konferansı çerçevesinde Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Sayın Gilbert Houngbo ve diğer ülke mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ise uluslararası ve ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

Bakan Işıkhan’ın bu konferanstaki temaslarıyla, Türkiye’nin uluslararası platformda etkinliğinin artırılmasına ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik çabaların güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanacak.

Editör: İHA AJANS