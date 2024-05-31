Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yasadışı avcılığa ilişkin olarak yapılan çapraz denetimlere İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Yozgat, Afyon, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlükleri görevlileri ve Jandarma Çevre ve Koruma Birimi katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum’da bulunan akarsu ve göletlerde 3 gün boyunca ticari amaçlı ve amatör amaçlı su ürünleri denetimleri yapıldığını belirterek, “Obruk Baraj Gölü- Ambarcı Baraj Göleti, Bayat Sağbazar Baraj Göleti içerisinde 60 noktada denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucu toplam 21,3 km sahipsiz ağ, 950 metre paraketeye ve 1 adet serpme ağa el konulmuştur. Yapılan kontrol ve denetim çalışmalarında canlı olan balıklar suya bırakılmış ayrıca barajlar içerisinde atık (hayalet) ağlar da temizlenerek su ürünlerinin yaşam alanlarının korunması ve avcılığın sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır” dedi.

Çorum’da sazangiller ve yayın balığının üreme ve yumurtlama döneminde olmasından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve ilgili tebliğler çerçevesinde 15 Mart -15 Haziran tarihleri arasında her türlü ticari avcılığın tamamen yasaklandığını belirten Göktekin, yasadışı avcılık faaliyetlerine ilişkin denetimlerin devam edeceğini ve avcıların kurallara uymaları gerektiğini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ