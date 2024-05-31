Ormanların geleceğini tehlikeye sokan etkenlerin başında yangınların geldiğinin belirtildiği açıklamada, Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alanlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park/bahçe ve piknik alanlarının görevlendirilen devriyeler vasıtasıyla sık sık kontrol edildiği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının yaklaşık %95’inin insan kaynaklı olduğu, insan kaynaklı yangınların sayısının azaltılması için toplumsal bilinçlenmenin gerektiği, bu doğrultuda başta eğitim olmak üzere her türlü iletişim araç ve imkânları kullanılarak orman yangınlarına karşı duyarlılığı artıracak tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Orman yangınlarını önlemek için ormanda ateş yakmayınız. Ormanlık alanlara cam şişe ve sigara izmariti atmayınız. Ormanlık alanlara yakın bağ ve bahçelerde kuru otları yakmayınız. Piknik alanında yakılan mangal ateşini söndürünüz. Anız yakmayınız.Çorum il genelinde 1 Haziran-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlarda piknik yapılması ve ateş yakılması yasaklanmış olup, Çorum İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgemizde bulunan ormanlık alanlar ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu park/bahçe ve piknik alanları görevlendirilen devriyeler vasıtasıyla sık sık kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirmesi orman yangını olaylarının önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.”