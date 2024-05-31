Beraberinde MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP İl ve İlçe yöneticileri, Ülkü Ocakları yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile birlikte Osmancık ve Dodurga’ya giden Milletvekili Kayrıcı, 31 Mart seçimlerinde göreve yeniden seçilen Ahmet Gelgör ile ilk kez seçilen İsmail Çetinkaya’yı kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Milletvekili Kayrıcı, Çorum'un tüm ilçelerindeki sorunları bildiklerini ve yakından takip ettiklerini vurgulayarak seçim sürecinde söz verdikleri tüm projeleri aciliyet durumuna göre gerçekleştireceklerini kaydetti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya’ya da nazik ziyaretleri için Milletvekili Kayrıcı ile heyete teşekkür ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Editör: Haber Merkezi