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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çorum 2023 Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde kente ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Çorum Valiliği, AK Parti Çorum İl Başkanlığı ve Organize Sanayi Sitesi’ni ziyaret edip toplantı gerçekleştirdi.

Işıkhan ayrıca Gazi Caddesi’nde vatandaş ve esnafla buluştu. Esnafla sohbet eden Işıkhan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Vatandaşlar ve basın mensuplarına simit ikram eden Bakan Işıkhan daha sonra başka programa geçti.

Bakan Işıkhan'ın esnaf ziyaretine AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve partililer eşlik etti.