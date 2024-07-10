Çorum ziyareti kapsamında ilk olarak Boğazkale ve Alacahöyük’te incelemelerde bulunan Bakan Ersoy daha sonra Çorum’a geçti.
Çorum Valiliği’ni ve Çorum Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra Çorum Müzesi’ne geçen Bakan Ersoy, Boğazkale ve Alacahöyük’teki arkeolojik kazılarda ortaya çıkan Hitit dönemine ilişkin eserler hakkında bilgi aldı.

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Hitit eserlerini yakından inceleyen Bakan Ersoy’a Müze Müdürü Metin Çakar bilgi verdi.
Müze ziyaretinden sonra Çorum Kalesi’nde restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Ersoy, daha sonra restorasyonu geçtiğimiz yıllarda tamamlanan ve turizme kazandırılan Tarihi Dikiciler Arastası ile Ayakkabıcılar Arastası’nı gezdi.
Esnafla sohbet eden Bakan Ersoy, hayırlı işler diledi.
Bakan Ersoy son olarak Velipaşa Hanı’na geçerek vatandaşlarla sohbet etti, Velipaşa Hanı hakkında bilgi aldı.
Bakan Ersoy’a ziyaretlerde Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül eşlik etti.

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Editör: HABER MERKEZİ