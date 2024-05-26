Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisini gezdi. Etkinlikler çerçevesinde davulcular tarafından yapılan gösteriyi izleyen Ersoy, davul şova hayran kaldı. Bakan Ersoy, düzenlenen foto maratonun da startını verdi. Daha sonra Şair Nabi Kültür Merkezi'ne geçen Ersoy, burada hazırlanan sergiyi gezdi ve "Filistin Direniş Sineması" etkinliklerine katıldı.

Mehmet Nuri Ersoy'a Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve ilgililer eşlik etti.

Editör: İHA AJANS