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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig 15.hafta maçından sonra karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler’in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca beraberindeki bazı kişilerin fiili saldırısına uğraması üzerine erteledikleri tüm liglerle ilgili kritik görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Liglerin nasıl oynanacağı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, “Bununla ilgili görüşmelerimizi yapacağız yarın yönetim kurulu toplantımızda tüm konuları açıklığıyla ne kararlar alacağımızla ilgili detaylı bilgi vereceğiz, bilgilendireceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili bir soruya cevap verirken, “Çok uzun bir ara verileceğini zannetmiyorum” dedi.