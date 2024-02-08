Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Erol Bağcı, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a projelerini anlattı.

Mahallede 500 öğrenciye burs sağlamayı hedeflediğini, sokak temsilcileri aracılığı ile sorunları yerinde tespit edeceğini ve gururlarına yediremedikleri için yardım isteyemeyenlere ulaşacağını belirten Erol Bağcı, “Veren el alan eli hiçbir zaman görmeyecek” dedi.

Erol Bağcı, otobüs seferlerinin düzensizliği ve sokak aydınlatmalarının yetersizliği gibi konuların da gündeminde olduğunu söyledi.