MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile ilgili daha önce MHP Genel Merkezi resmi sayfasından kamuoyuna açıklama yapıldığını hatırlatan Mehmet İhsan Çıplak, “Genel Başkanımız kalp kapakçığındaki sorun nedeni ile başarılı bir operasyon geçirmiş, 14 Şubat tarihinde tedavisi tamamlanarak Ankara’ya dönmüştür. Nekahat döneminin ardından ise Allah'ın izniyle en kısa sürede mesaisine başlayacaktır” diye konuştu.

Genel Başkan Bahçeli ile ilgili yayılan haberleri eleştiren Çıplak, “Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet odaklarının ve fitne şebekelerinin korkusu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Allah'tan, milletten ve adaletten nasibini almayan hainler, sosyal medya üzerinden yalan ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır. Bu ihanet şebekeleri, liderimizin dik duruşundan, milletine olan sadakatinden ve vatanı için verdiği mücadeleden korkmaktadır. Çünkü bilirler ki, Liderimiz Devlet Bahçeli nefesi yettiğince bu milletin, bu vatanın ve Türk-İslam ülküsünün savunucusu olmaya devam edecektir!” ifadelerini kullandı.

Bahçeli hakkında haber yapanları ve süreci yakından takip ettiklerini belirten MHP İl Başkanı Çıplak açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi; “Fakat unutulmamalıdır ki, iftira atan diller, yalan yayan eller ve fitne tohumu eken hainler, er ya da geç milletin tokadıyla karşılaşacaktır! Genel Başkanımız dualarla ve milletinin sevgisiyle ayağa kalkmıştır. Onun nefesi, sesi ve yüreği Türk milletinin her ferdinde yankılanmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yalanı yayarlarsa yaysınlar, inancı gücülü olanın iradesi de gücülü olur! Biz de unutmayacağız! Liderimizin sağlığı üzerinden yürütülen bu kalleşçe kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürülmekte, fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir. Devletimize ve milletimize uzanan her kirli eli kıracak, bu iftira çetelerini saklandıkları deliklerden çıkararak hesap soracağız! Türk milleti, liderine sahip çıkmaya devam edecektir. Genel Başkanımızın vizyonuna, vatanseverliğine ve inancına yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir”