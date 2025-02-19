MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcılığı ile Parti İçi Eğitim, Liderlim ve Siyaset Okulu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından “İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı” düzenlendi.

Çorum ile birlikte Ankara, Antalya, Isparta, Mersin, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale illerinden gelen teşkilat yöneticileri MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu’nda eğitime alındı.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İlçe Başkanları ile İl Yönetim Kurulu üyeleri de eğitime tam kadro katıldı.

Eğitim için Ankara’ya giden MHP İl Başkanı Çıplak program sonrası MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'yı da ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Kayrıcı ile birlikte parti içi eğitim ve yürütülen diğer konularda istişarelerde bulunuldu.

Çıplak ayrıca MHP İl Başkanlığı tarafından tasarlanıp, projelendirilen Seçmen Takip, Anket, Teşkilat İçi İletişim, Raporlama ve Kurumsal Hafıza Oluşturma programı “AnkaSis”in tanıtımını, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ı ziyaret ederek yaptı. Yalçın hazırlanan program ile yakından ilgilendi.

Editör: HABER MERKEZİ