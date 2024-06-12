Ülkü Ocakları Birliği eski Genel Başkanlarından İbrahim Doğan için cenaze töreni düzenlendi.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte Ülkü Ocakları Derneği Kurucularından 19. Dönem Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ile ülkücü camianın önde gelen isimleri katıldı.

İbrahim Doğan için birlikte saf tutan Bahçeli ve Dervişoğlu daha sonra aileye de taziyelerini iletti. Öte yandan MHP Lideri Bahçeli’nin bir süre Muharrem Şemsek ile sohbet ettiği gözlendi.

Editör: HABER MERKEZİ