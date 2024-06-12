Çorum’da 4 yıldır Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Çorum Bölge Temsilciliği görevini yürüten Ümit Kuyu’nun 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi’nde Belediye Meclis Üyesi seçilmesinin ardından temsilcilik görevine Fatih Ateş atandı.

Harita Mühendisleri Odası Çorum – Tokat Bölge Temsilciliği’nin Gazi Caddesi Hitit İşhanı Kat 2 No. 21 adresindeki yerinde devir-teslim töreni düzenlendi. Törene Belediye Meclis Üyesi eski başkan Ümit Kuyu, yeni İl Temsilcisi Fatih Ateş ve odanın yönetici ile üyeleri katıldı.

Törende Kuyu, Ateş’e çiçek takdim ederken, Ateş de bugüne kadar odaya sağladığı katkılardan dolayı Ümit Kuyu’ya teşekkür ederek plaket verdi.

4 yıldır sürdürdüğü görevini Belediye Meclis Üyesi seçilmesi nedeni ile Fatih Ateş’e devrettiğini belirten Kuyu ise yeni oluşturulan 49. Dönem genel merkez yönetimini de kutlayarak başarı diledi. Bu süreçte odaya bir ofis ve oda personeli kazandırdıklarını, meslektaşlarının sorunlarının çözümü için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını, ayrım yapmadan serbest çalışan üyelerinin mevzuatlara uygun çalışması için gayret gösterdiklerini ve yeni yönetimin tüm meslektaşları için daha aktif görev yapacağına inandığını vurgulayarak başarı dileklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ