Çiğdem, baharı müjdeleyen, gönüllere bahar aydınlığını taşıyan güzel çiçek.

Çorum’un çiğdem toplama geleneği ise, kültür değerleri arasına adı yazılmış, çocuklarla anlam bulan bir etkinlik.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, metal sanatçısı Hasan Tuluk ile birlikte, Çorumlu Obası’nda düzenlenen çiğdem toplama etkinliğine katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

Başkan Aşgın, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Yüzlerce yıllık geleneğimizi yavrularımızla birlikte yaşatıyoruz. Baharın müjdecisi, çiçeklerin en aceleci ve nazlısı çiğdem, hoş gelmiş, sefalar getirmiş” ifadesini kullandı.