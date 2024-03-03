Çiğdem, baharı müjdeleyen, gönüllere bahar aydınlığını taşıyan güzel çiçek.

Çorum’un çiğdem toplama geleneği ise, kültür değerleri arasına adı yazılmış, çocuklarla anlam bulan bir etkinlik.

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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, metal sanatçısı Hasan Tuluk ile birlikte, Çorumlu Obası’nda düzenlenen çiğdem toplama etkinliğine katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

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Başkan Aşgın, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Yüzlerce yıllık geleneğimizi yavrularımızla birlikte yaşatıyoruz. Baharın müjdecisi, çiçeklerin en aceleci ve nazlısı çiğdem, hoş gelmiş, sefalar getirmiş” ifadesini kullandı.

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Editör: KEMAL YOLYAPAR