Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Genel Sekreter Çelebi Ayvaz, Sayman Özden Sak, Yönetim Kurulu Üyesi Sertan Saygı Çalışkan, Büyük Kongre Delegesi ve Geçmiş Dönem Oda Başkanı Sönmez Çalışkan, Büyük Kongre Delegesi M.Özhar Arslan, Sungurlu İlçe Temsilcisi Serhat Battal Külük, Ankara’da Çorum milletvekillerin ziyaret ettiler.

Eczacı Odası yöneticileri, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı ve CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın ardından, önceki dönem Çorum Milletvekili, meslektaşları Uzm.Ecz. İlksen Ceritoğlu Kurt’a da eczanesinde ziyarette bulundular.