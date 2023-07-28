Tahmini Okuma Süresi: dakika

Göreve geldikleri günden beri Çorum için aşkla çalıştıklarını vurgulayan belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’umuza, hemşehrilerimizin sevdikleriyle hoş vakit geçirebilecekleri nezih bir dinlenme mekânı daha da kazandırdık. 117 bin m2 alanı kapsayan ve şehrimizin nefes alan bölgelerinden olan Bahabey Çamlığı’nda yürüttüğümüz Eko-Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi ile içerisinde piknik alanları, çocuk oyun alanları ve fitness alanlarının olduğu, trekking, kamping, dağ bisikleti ve oryantiring gibi sportif faaliyetlerin yapılabileceği projemizi tamamladık. 10 Ağustos hemşehrilerimizin kullanımına açıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.