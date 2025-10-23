Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından Vakıf binası yanında bulunan 5.5 dönümlük arazide inşaatı sürdürülen Rıza Şehri projesine katkı için Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen dayanışma gecesine açık artırma damga vurdu.

Gecenin sunuculuğunu yapan Meltem & Uğur Çınar çifti tarafından Rıza Şehri projesine destek için 1 adet özel yapım maun bağlama ile 6 özel yapım tablo açık artırma ile satışa sunuldu.

Dayanışma Gecesi’nde ilk olarak açık artırmaya sunulan bağlama büyük bir çekişme sonucunda 600 bin TL karşılığında Dalgıçlar Grup tarafından satın alındı. Bektaş Tuna’nın 50 bin TL’lik teklifi ile başlayan açık artırmada Yıldızpark Düğün Salonu sahiplerinden Nurettin Ateş 65 bin TL, Seydi Kaya 100 bin TL, Candır İnşaat 200 bin TL’lik teklif verdi. Daha sonra ise Güvenç Dalgıç’ın 250 bin liralık teklifi ile devam eden açık artırmada Devran beton 300 bin, Dalgıçlar Grup 350 bin, Berra Beton 400 bin, Dalgıçlar Grup 500 bin, Berra Beton 550 bin ve son olarak ise Dalgıçlar Grup 600 bin TL’lik teklif ile sazı almayı başardı. Bağlama tekrar vakfa bağışlandı.

Açık artırmada daha sonra ise tablolara geçildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün tablosunu Onay Makine adına 100 bin TL teklif veren Onur Aybaş alırken, Atatürk ve kurmaylarının TBMM önündeki tablosu da Netbaş adına Yiğit Soylu tarafından 100 bin TL’ye, Hacı Bektaş Veli’nin üzerinde aslan ve ceylan bulunan tasvirini yansıtan tablo Berra Beton tarafından 150 bin TL’ye; Pir Sultan Abdal’ın tasvirinin olduğu tablo Çam Mobilya sahibi Ali Çam tarafından 100 bin TL’ye, Mahzuni Şerif’in tablosu 60 bin TL’ye Kayalar Gıda, Hz. Ali ve Hacı Bektaş’ın halı üzerine dokuma tablosu ise Meta Yapı tarafından 60 bin TL’ye satın alındı.

Ayrıca Seydi Kaya tarafından Vakfa 600 bin TL’lik masa ve saldalye yardımı; Özcan Yapı sahibi Ayhan Özcan tarafından ise 250 bin TL’lik Rıza Şehri’nin iç dış boyasını yapma desteği sağlanan gecede bir çok katılımcı da çeşitli miktarlarda ayni ve nakdi bağışta bulundu.

