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Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. H. Nesrin Dilbaz tarafından verilen eğitim seminerine Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Erdoğan Kanyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda kamu görevlisi katıldı.

Duyarlılık ve farkındalığı arttırma anlamında faydalı bir eğitim olduğunu belirten Vali Dağlı, bağımlılıkla mücadele kapsamında özellikle önleme faaliyetlerine ağırlık vereceklerini belirterek, “Gençlerimiz için, geleceğimiz için hep birlikte bir ekip olarak çalışmalara devam edeceğiz” dedi.