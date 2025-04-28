Çorum'da bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Ali Çalgan başkanlığında toplandı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelede mevcut durum ele alındı, yeni stratejiler görüşüldü ve daha önceki kurul kararları değerlendirildi. Bağımlılığı önleme ve bilinçlendirme çalışmaları, yapılan anketler, kurumlar arası işbirliğinin artırılması, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ile sivil toplum kuruluşları aracılığıyla farkındalık kampanyalarının düzenlenmesi gibi konular öne çıktı.

Toplantıda konuşan Vali Ali Çalgan, bağımlılığın yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumu derinden etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı. Bu mücadelede tüm paydaşların aktif rol almasının önemine dikkat çeken Vali Çalgan, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Vali Çalgan, bu alanda yürütülen tüm çalışmaların bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ