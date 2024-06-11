Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nun küçük erkek badminton takımı, Bartın’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikinciliği elde etti.

Şampiyonaya, antrenör Eren Murat Güngör nezaretinde, Furkan Alnıdelik, Çağan Boyar, Musab Şerbetci ve Kıvanç Gökgöz’den oluşan kadrosunda A grubunda başlayan Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu, ilk maçında Antalya İstiklal Şehit Süleyman Gür Ortaokulu’nu 3-2, ikinci maçında Samsun Atatürk Ortaokulu’nu 3-2, üçüncü maçında ise İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nu 5-0 yendi ve grup birincisi olarak yarı finale yükseldi.

Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu, yarı finalde İzmir Gümüldür Öğretmen Emine Yazlalı Ortaokulu ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçı 3-2 kazanan Çorum temsilcisi adını finale yazdırdı. Yarı finalin değir maçında Samsun Atatürk Ortaokulu’nu 3-1 yenen Erzincan Mehmetçik Ortaokulu, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nun finaldeki rakibi oldu.

Türkiye şampiyonunu belirleyen maçta Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nu 3-1 yenen Erzincan Mehmetçik Ortaokulu mutlu sona ulaşırken, 9 Haziran 2017’de, Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Çorumlu öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın isminin verildiği Osmancık temsilcisi, Aybüke öğretmenin şehadet yıldönümünde Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonanın üçüncülük maçında İzmir Gümüldür Öğretmen Emine Yazlalı Ortaokulu’nu 3-2 yenen Samsun Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu.