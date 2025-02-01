Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi silahla vuruldu.
Alınan bilgiye göre Ömer U.(25), Hacıpiri Mahallesi'nde bulunan ikametine gittiği esnada kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan Ömer U., sağlık ekiplerince İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ömer U., doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK