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Babaların çocuklarıyla beraber katıldığı kamp renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, etkinliğe katılan babalar ve çocuklarıyla kamp ateşi başında bir araya geldi. Etkinliğe katılanlara çekilişle çeşitli hediyeler takdim edildi. Dolu dolu geçen kampta birbirinden eğlenceli sportif etkinlikler, doğa yürüyüşü, ateş başında müzik dinletisi, karaoke etkinlikleri ve sürpriz hediyeler yer aldı. Babalar ve çocukları unutulmayacak bir gün geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hayri Kömür, kampa katılanlara Sıklık Tabiat Parkı ve doğal yaşam konusunda bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kampa babalarıyla beraber katılan tüm çocuklarla birlikte sportif yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalya verdi. “En Baba Kamp” etkinliğine katılanlar arasında yapılan çekilişle 5 aileye kamp çadırı, kafa lambası, kamp matı, uyku tulumu ve termos hediye edildi. Kampa katılan çocuklar, bu eğlenceli etkinlik için Başkan Aşgın’a ve Çorum Belediyesine teşekkür ettiler.